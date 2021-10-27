Названы безопасные вакцины для людей с острой аллергией

Аллергия. Фото: Istock

https://racurs.ua/n162191-nazvany-bezopasnye-vakciny-dlya-ludey-s-ostroy-allergiey.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается — американские ученые установили, что инъекция мРНК-вакцины от Pfizer-BioNTech или Moderna повышает риск аллергии, но эти препараты безопасны для людей с острой аллергией в истории.

Ученые проверили данные, собранные системой VAERS во время вакцинации медиков сети клиник в Бостоне. Об этом сообщает JAMA Network Open.

Известно, что некоторые из них ранее имели приступы тяжелой аллергической реакции на другую вакцину, инъекционный препарат или другой аллерген. В частности, были включены сотрудники, получившие как минимум одну дозу мРНК-вакцин с 14 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года, и заполнившие как минимум одно исследование симптомов поствакцинации в течение трех дней после инъекции.

В целом были проанализированы показатели 52 тыс. 998 человек (средний возраст 42 года; 72% женщины), из них 474 человека (0,9%) сообщили о прошлой аллергии высокого риска. 97,6% получили две дозы мРНК-вакцин.

Выяснилось, что наличие аллергии высокого риска в анамнезе было связано с повышенным риском аллергических реакций после вакцинации, причем он был самым высоким для крапивницы (кожная сыпь у аллергиков появлялась в 3,8 раза чаще) и отека Квинке (в 4,36 раза).

Приступы острой/тяжелой аллергии (анафилаксии) фиксировались в этой группе привитых очень редко — только у 0,3% медиков. То есть большинство из них, включая аллергиков с историей анафилаксии, без проблем прошли полный курс вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Минздрав готовит перечень противопоказаний к прививке от инфекции. Список обнародуют уже на этой неделе.