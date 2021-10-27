В крови нардепа Полякова нашли еще одно вещество — оно усиливает действие наркотиков

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Ракурс

В крови нардепа Антона Полякова, внезапно умершего в такси в начале октября, нашли еще одно вещество. Это димедрол, который усиливает действие наркотиков.

Ранее в крови Полякова также обнаружили метадон и алкоголь.

Мы завершили одну из экспертиз. И точно можем сказать, что это метадон с примесью димедрола. Проще говоря, это так называемый «личный метадон». Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества. Купить его в аптеке без рецепта нельзя, — отметил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин «Общественному радио».

Он отметил, что следствие продолжается, поэтому правоохранители не могут прокомментировать, как это вещество попало в организм.

Енин заявил, что правоохранители пока не нашли доказательств, что Полякова убили. Силовики уже допросили всех, с кем контактировал нардеп и не исключают ни одну из версий.

Напомним, 8 октября столичная полиция получила информацию о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Украины Антона Полякова. Парламентарий умер примерно в 3.00. Результаты вскрытия показали, что умер он из-за острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

В столичной полиции сообщили, что причинами смерти Полякова могли быть хроническое заболевание или отравление неизвестным веществом (самостоятельно или другим лицом). Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Ранее глава полиции Киева Иван Выговский заявил, что перед смертью Поляков употреблял спиртное с помощником нардепа Анны Скороход Рустамом Джамбулатовым, в его крови обнаружили 1 промилле алкоголя.

Источник: «Общественное радио»