Рекорд прививок на фоне пугающей статистики коронавируса в Украине. Фото: УП

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Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине значительно ускорилась после ужесточения карантинных ограничений. 26 октября зарегистрировали новый рекорд — за сутки сделали 291 тыс. 293 прививки против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 212 тыс. 13 человек, вторую дозу — 79 тыс. 280 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

С начала вакцинальной кампании сделано 16 млн 501 тыс. 573 прививки, вакцинировано 9 млн 363 тыс. 493 человека.

Одну дозу вакцины получили 9 млн 363 тыс. 491 человек, полностью иммунизированы — 7 млн ​​138 тыс. 82 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

Тем временем в мире 25 октября диагностировали более 426 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Больше всего больных обнаружили в США, Британии и России. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют США, Россия и Украина.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Россия и Германия. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 26 октября, подтвердили еще у 22 тыс. 774 человек, среди них 1 тыс. 532 ребенка и 399 медработников. За сутки госпитализировали 5 тыс. 925 человек, умерли от осложнений 692 украинца.

Источник: Worldometers