СБУшники похитили и пытали иностранца за биткоины. Фото: УП

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Государственное бюро расследований (ДБР) подозревает трех сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в похищении и пытках иностранца.

Следствие установило, что в октябре 2020 года подозреваемые незаконно задержали гражданина другой страны и требовали у него 200 тыс. долл. Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Пострадавшим оказался работник IT-сферы, якобы разыскиваемый правоохранительными органами России за совершение преступления на территории этого государства.

Чтобы иностранец быстрее отдал деньги, сотрудники СБУ избивали его и запугивали. Также они незаконно проникли в дом потерпевшего и обворовали его.

Задержанный не имел нужной суммы и договорился рассчитаться с правоохранителями биткоинами. Получив 7,5 биткоина, что в денежном эквиваленте составило 2,1 млн грн, сотрудники СБУ подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его органам Нацполиции.

В августе 2021 года сотрудников СБУ отстранили от работы, посадив под домашний арест. Однако из-за ненадлежащего поведения одного из подозреваемых ему изменили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудникам СБУ сообщили о подозрении по статьям насильственного исчезновения, краже, соединенной с проникновением в жилье, грабеже, вымогательстве и превышении власти работником правоохранительного органа.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины нейтрализовала в регионе банду, в которую входили почти 50 человек. Злоумышленников координировали криминальные авторитеты так называемого Сухумо-кутаисского клана, в том числе из территории РФ. Бандиты пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины.