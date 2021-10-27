СБУшники викрали та катували іноземця за біткоїни. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162188-sbushnyky-vykraly-ta-katuvaly-inozemcya-za-bitkoyiny.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює трьох співробітників Служби безпеки України (СБУ) у викраденні та катуванні іноземця.

Слідство встановило, що у жовтні 2020 року підозрювані незаконно затримали громадянина іншої країни та вимагали у нього 200 тис. дол. Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Постраждалим виявився працівник IT-сфери, якого нібито розшукували правоохоронні органи Росії за вчинення злочину на території цієї держави.

Щоб іноземець швидше віддав гроші, співробітники СБУ били його та залякували. Також вони незаконно проникли до житла потерпілого та обікрали його.

Затриманий не мав потрібної суми та домовився розрахуватись із правоохоронцями біткоїнами. Отримавши 7,5 біткоїна, що у грошовому еквівалентні становило 2,1 млн грн, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця і передали його органам Нацполіції.

У серпні 2021 року працівників СБУ відсторонили від роботи, посадивши під домашній арешт. Однак через неналежну поведінку одного з підозрюваних йому змінили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Співробітникам СБУ повідомлено про підозру за статтями насильницького зникнення, крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, грабежі, вимаганні та перевищенні влади працівником правоохоронного органу.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України нейтралізувала банду, до якої входили майже 50 осіб. Зловмисників координували кримінальні авторитети так званого Сухумо-кутаїського клану, зокрема з території РФ. Бандити намагалися поширити злочинний вплив на жителів декількох регіонів України.