Угорців Закарпаття возять для масовки на мітинги Орбана, фото - Віталій Глагола

https://racurs.ua/ua/n162187-ugorciv-zakarpattya-vozyat-dlya-masovky-na-mityngy-orbana-foto.html

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Закарпатські чиновники беруть участь в політичних акціях сусідніх країн.

23 жовтня в Будапешті на акції до річниці Угорської революції 1956 року вийшли десятки тисяч людей.

Додатково для збільшення кількості прихильників організатори проурядової ходи уряд Угорщини доручив голові Берегівської райради Карлу Резешу зібрати на мітинг закарпатців із партії КМКС, повідомив у своїх соцмережах закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Заходи, приурочені до історичних подій, фактично стали майданчиком для передвиборчої кампанії команди Орбана та об'єднаної угорської опозиції, пише ЄП з посиланням на Reuters.

Глагола розповів, що перед кожним районним депутатом було поставлено завдання зібрати по три мікроавтобуси активу партії.

За його словами, для економії коштів деякі громади навіть оплатили з послуги перевезення мітингувальників в Будапешт з бюджету сільських рад.

Закарпатці на мітингу переважно були представлені «бюджетниками», працівниками місцевого самоврядування та їхніми родичами із КМКС.

До слова, Резеш, який очолює Берегівський район, — громадянин Угорщини.

Після місцевих виборів КМКС отримала 15 з 48 мандатів у райраді. Не маючи більшості, угорці заручилися підтримкою місцевих «слуг народу», які дали голоси для призначення керівником райради іноземця з КМКС.

В 2015 році Резеш відкрито закликав місцеве населення відмовлятися ставати на захист України під час російської агресії.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звинуватило Угорщину у прямому втручанні у проведенні місцевих виборів в Україні, які тривали 25 жовтня 2020 року. Раніше очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав українських угорців голосувати за одну з партій, котра брала участь у місцевих виборах — КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття).