Венгров Закарпатье возят для массовки на митинги Орбана, фото - Виталий Глагола

https://racurs.ua/n162187-vengrov-zakarpate-vozyat-dlya-massovki-na-mitingi-orbana-foto.html

Ракурс

Закарпатские чиновники принимают участие в политических акциях соседних стран.

23 октября в Будапеште на акци. к годовщине Венгерской революции 1956 вышли десятки тысяч человек.

Дополнительно для увеличения количества сторонников организаторы проправительственного шествия власти Венгрии поручили главе Береговского райсовета Карлу Резешу собрать на митинг закарпатцев из партии КМКС, сообщил в своих соцсетях закарпатский журналист Виталий Глагола.

Мероприятия, посвященные историческим событиям, фактически стали площадкой для предвыборной кампании команды Орбана и объединенной венгерской оппозиции, пишет ЕП со ссылкой на Reuters.

Глагола рассказал, что перед каждым районным депутатом была поставлена ​​задача собрать по три микроавтобуса актива партии.

По его словам, для экономии средств некоторые общины даже оплатили услуги перевозки митингующих в Будапешт из бюджета сельских советов.

Закарпатцы на митинге были в основном представлены «бюджетниками», работниками органов местного самоуправления и их родственниками из КМКС.

К слову, Резеш, возглавляющий Береговский район, — гражданин Венгрии.

После местных выборов КМКС получила 15 из 48 мандатов в райсовете. Не имея большинства, венгры заручились поддержкой местных слуг народа, которые дали голоса для назначения руководителем райсовета иностранца из КМКС.

В 2015 году Резеш открыто призвал местное население отказываться вставать в защиту Украины во время российской агрессии.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины обвинило Венгрию в прямом вмешательстве в проведении местных выборов в Украине, которые проходили 25 октября 2020 года. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал украинских венгров голосовать за одну из партий, которая принимала участие в местных выборах — КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья).