Рекорд щеплень на тлі моторошної статистики коронавірусу в Україні. Фото: УП

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Вакцинація від коронавірусу в Україні значно прискорилася після посилення карантинних обмежень. 26 жовтня зареєстрували новий рекорд — за добу зробили 291 тис. 293 щеплення проти коронавірусу.

Першу дозу вакцини отримали 212 тис. 13 людей, другу дозу — 79 тис. 280 людей. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії зроблено 16 млн 501 тис. 573 щеплення, вакциновано 9 млн 363 тис. 493 людини.

Одну дозу вакцини отримали 9 млн 363 тис. 491 людина, повністю імунізовані — 7 млн 138 тис. 82 людини (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Тим часом у світі 25 жовтня діагностували понад 426 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. Про це свідчать дані Worldometers.

Найбільше хворих виявили у США, Британії та Росії. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США, Росія та Україна.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія і Німеччина. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна та Румунія.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 26 жовтня, підтвердили ще у 22 тис. 774 людей, серед них 1 тис. 532 дитини та 399 медпрацівників. За добу госпіталізували 5 тис. 925 осіб, померли від ускладнень 692 українці.

Джерело: Worldometers