У крові загиблого нардепа Антона Полякова знайшли димедрол

https://racurs.ua/ua/n162190-u-krovi-nardepa-polyakova-znayshly-sche-odnu-rechovynu-vona-posyluie-diu-narkotykiv.html

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У крові нардепа Антона Полякова, який раптово помер у таксі на початку жовтня, знайшли ще одну речовину. Це — димедрол, який посилює дію наркотиків.

Раніше у крові Полякова також знайшли метадон та алкоголь.

Ми завершили одну із експертиз. І точно можемо сказати, що це метадон із домішкою димедролу. Простіше кажучи, це так званий «особистий метадон». Метою димедролу є посилення дії наркотичної речовини. Купити його в аптеці без рецепта не можна, — зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін «Громадському радіо».

Він зазначив, що слідство триває, тому правоохоронці не можуть прокоментувати, звідки ця речовина потрапила до організму.

Єнін заявив, що правоохоронці наразі не знайшли доказів, що Полякова вбили. Силовики вже допитали усіх, з ким контактував нардеп і не відкидають жодну з версій.

Нагадаємо, 8 жовтня столична поліція отримала інформацію про те, що у Дніпровському районі столиці виявили мертвим народного депутата України Антона Полякова. Парламентар помер приблизно о 3.00. Результати розтину показали, що помер він через гостру коронарну недостатність та гостру ішемічну хворобу серця.

У столичній поліції повідомили, що причинами смерті Полякова могли бути хронічне захворювання або отруєння невідомою речовиною (самостійно або іншою особою).

Джерело: «Громадське радіо»