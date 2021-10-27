Названі вакцини, які безпечні для людей із гострою алергією

Алергія. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162191-nazvani-vakcyny-yaki-bezpechni-dlya-ludey-iz-gostrou-alergiieu.html

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Вакцинація від коронавірусу триває — американські вчені встановили, що ін'єкція мРНК-вакцини від Pfizer-BioNTech або Moderna підвищує ризик алергії, але загалом ці препарати безпечні для людей із гострою алергією в історії.

Науковці перевірили дані, зібрані системою VAERS під час вакцинації медиків мережі клінік у Бостоні. Про це повідомляє JAMA Network Open.

Відомо, що деякі з них раніше мали напади тяжкої алергічної реакції на іншу вакцину, ін'єкційний препарат або інший алерген. Зокрема, було включено співробітників, які отримали як мінімум одну дозу мРНК-вакцин з 14 грудня 2020 року по 1 лютого 2021 року, та заповнили як мінімум одне дослідження симптомів поствакцинації впродовж трьох днів після ін'єкції.

Загалом було проаналізовано показники 52 тис. 998 осіб (середній вік 42 роки; 72% жінки), з них 474 особи (0,9%) повідомили про минулу алергію високого ризику. 97,6% отримали дві дози мРНК-вакцин.

З’ясувалося, що наявність алергії високого ризику в анамнезі була пов’язана з підвищеним ризиком алергічних реакцій після вакцинації, причому він був найвищим для кропив’янки (шкірний висип в алергіків з’являвся в 3,8 раза частіше, ніж у не алергіків) та набряку Квінке (в 4,36 раза).

Напади гострої/тяжкої алергії (анафілаксії) фіксувалися в цій групі щеплених дуже рідко — лише у 0,3% медиків. Тобто більшість із них, включно з алергіками з історією анафілаксії, без проблем пройшли повний курс вакцинації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) готує перелік протипоказань до щеплення від інфекції. Список оприлюднять уже цього тижня.