Карантин в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n162192-de-v-ukrayini-posylyly-karantyn-zonuvannya-moz.html

Ракурс

Карантин в Україні посилюють на фоні моторошної статистики коронавірусу — за минулу добу, 26 жовтня, від ускладнень хвороби померли 692 людини.

Наразі «червона» зона діє вже у восьми областях. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Найсуворіші обмеження введені в Миколаївській, Рівненській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Херсонській областях.

«Помаранчевими» залишаються такі області: Полтавська, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька Чернігівська. Туди потрапила Полтавська область, яка ще день тому була в «жовтій» зоні.

А от «жовтими» залишилися лише три регіони — Вінницька, Закарпатська та Кіровоградська області.

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні посилюватимуть — найближчим часом до списку «червоної» зони можуть потрапити п’ять нових областей.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 26 жовтня, підтвердили ще у 22 тис. 774 людей, серед них 1 тис. 532 дитини та 399 медпрацівників. За добу госпіталізували 5 тис. 925 осіб, померли від ускладнень 692 українці.