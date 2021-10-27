Автора фейковой "Дії" поймали - копировал ковид-сертификаты и паспорта для продажи спиртного подросткам

https://racurs.ua/n162193-avtor-feykovoy-diyi-kopiroval-dokumenty-dlya-vakcinacii-i-prodaji-spirtnogo-detyam.html

Ракурс

Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения «Дія».

Житель Запорожской области создал программное обеспечение, полностью копировавшее дизайн государственного приложения «Дія». С его помощью пользователи могли создавать поддельные документы — паспорта, сертификаты вакцинации от болезни COVID-19, водительские удостоверения.

Фигурант уголовного производства продавал доступ к мобильному приложению через мессенджер Telegram.

По результатам обысков у него обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты. Правонарушителю может грозить до шести лет заключения. Производство открыли по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей (ч. 2 ст. 361 УК Украины).

Ранее «Ракурс» рассказывал о предупреждении от Минцифры: мошенники создали фейковую копию «Дії», устанавливаемую по ссылке. У такого приложения был дизайн-стиль настоящей системы предоставления государственных услуг, оно устанавливалось на Android по ссылке, а не с Google Play (формат apk). Мошенники создавали подделки ковидных сертификатов и фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним.