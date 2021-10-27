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Ракурс
Автор фейкової "Дії" копіював документи для вакцинації і продажу спиртного дітям

Автор фейкової «Дії» копіював документи для вакцинації і продажу спиртного дітям

27 жов 2021, 10:30
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Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку «Дія».

Мешканець Запорізької області створив програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку «Дія». З його допомогою користувачі мали змогу створювати підроблені документи — паспорти, сертифікати вакцинації від хвороби COVID-19, водійські посвідчення.

Фігурант кримінального провадження продавав доступ до мобільного додатку через месенджер Telegram.

Автор фейкової "Дії" копіював документи для вакцинації і продажу спиртного дітям

Автор фейкової "Дії" копіював документи для вакцинації і продажу спиртного дітям

За результатами обшуків в нього виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Правопорушнику може загрожувати до шести років ув’язнення. Провадження відкрили за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж (ч. 2 ст. 361 КК України).


Раніше «Ракурс» розповідав про попередження від Мінцифри: шахраї створили фейкову копію «Дії», яка встановлюється за лінком. Така «Дія» мала дизайн-стиль справжньої системи надання державних послуг і встановлювалася на Android за посиланням, а не з Google Play (формат apk). Шахраї створювали підробки ковідних сертифікатів та фейкові паспорти для покупки алкоголю неповнолітнім.

Реакція на затримання шахрая міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Джерело: Ракурс


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