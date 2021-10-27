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Ракурс
Карантин. Фото: Istock

У «червону» зону потрапили сім регіонів — де посилюють карантин

27 жов 2021, 10:42
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Карантин в Україні посилили ще в сімох областях. У «червону» зону епідеміологічної небезпеки потрапили Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нові обмеження запроваджуються відзавтра. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів вакциновані.


Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні посилюють на фоні моторошної статистики коронавірусу — за минулу добу, 26 жовтня, від ускладнень хвороби померли 692 людини. Наразі «червона» зона діє вже у восьми областях.

Джерело: Ракурс


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