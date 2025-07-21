Російську жіночу збірну з шахів допустили до командного чемпіонату світу

https://racurs.ua/ua/n207976-rosiysku-jinochu-zbirnu-z-shahiv-dopustyly-do-komandnogo-chempionatu-svitu.html

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Російську жіночу збірну з шахів допустили до командного чемпіонату світу.

Вони виступатимуть у нейтральному статусі під прапором Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) за умови отримання листа-незаперечення від Міжнародного олімпійського комітету.

У ФІДЕ додали, що рішення ґрунтується на прецеденті, коли нейтральним командам із вразливих груп (молодь та гравці з інвалідністю) дозволили брати участь у командних змаганнях.

У вересні 2024 року на Генасамблеї ФІДЕ росіянин Аркадій Дворкович спробував повернути російських та білоруських шахістів до змагань під національними прапорами, але ця ініціатива провалилася.

41 країна виступила за збереження санкцій. Компромісним рішенням стало пом’якшення обмежень для дітей до 12 років та осіб з інвалідністю, яке підтримали 66 країн.