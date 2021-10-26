Український безпілотник Bayraktar знищив ціль на Донбасі. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n162180-ukrayinskyy-bezpilotnyk-bayraktar-znyschyv-vajlyvu-cil-na-donbasi-video.html

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Ударні середньовисотні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 вперше застосували на Донбасі.

Бойовий дрон задіяли для знищення артилерії проросійських бойовиків, які обстріляли з гармат село Гранітне у Донецькій області. Після цього окупанти заявили про нібито звільнення Збройними силами України села Старомар’ївка. Про це 26 жовтня повідомив волонтер Роман Донік на власному каналі в YouTube.

За його словами, для роботи з відстані понад 15 км вирішили використати саме «Байрактар». Звичайними засобами виявити ціль не змогли, бо вона була надто далеко. Крім того, ворог почав масовані обстріли позицій ЗСУ з артилерії.

Донік опублікував відео знищення ворожої артилерійської установки. На карах видно, як ракета знищила гармату, а інші артилеристи противника утекли.

У відповідь, для збереження життя вояків, та цивільного населення, піднято БПЛА «Байрактар», була виявлена батарея, та ракетою знищена одна гармата. На цю хвилину. Розрахунки інших утекли. Але це не точно. Бо підняли не одного птаха. Довіряйте ЗСУ, — написав волонтер.



Нагадаємо, у липні українські безпілотники типу Bayraktar TB2 турецького виробництва почали патрулювати повітряний простір над Чорним морем.