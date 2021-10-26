НАЗК взялося за нардепа від «Європейської солідарності». Фото: bigkyiv.com.ua

https://racurs.ua/ua/n162179-nazk-vzyalosya-za-zirku-partiyi-poroshenka-dokument.html

Ракурс

Декларацію народного депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка перевірять.

За нардепа партії Порошенка взялося Національне агентство з питань запобігання корупції. Урядовий орган зацікавила програма «Гончаренко рулить», яка виходить на «5 каналі». Про це 26 жовтня парламентар повідомив у Telegram.

З Національного агентства з питань запобігання корупції прийшов лист, де вони повідомляють про перевірку моєї декларації. Але понад усе їх цікавить програма «Гончаренко рулить» і авто, на якому ми проводимо запис шоу, — йдеться в повідомленні.

Парламентар зазначив, що відомство просить надати відомості про марку й модель автомобіля, а також відповідні документи щодо нього протягом 10 днів.

Гончаренко дивується, чому НАЗК взялося за перевірку лише зараз, оскільки передача виходить на каналі Порошенка вже майже два роки. Перевірку декларації депутат пов’язує з Банковою. Нардеп упевнений, що до цього доклав руку глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку декларації президента Володимира Зеленського після виходу розслідування Pandora Papers про офшорні операції його компаній. Результати обіцяють оприлюднити за кілька днів.