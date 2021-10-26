Штаб ООС заперечив взяття села на Донбасі. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162178-vzyattya-ukrayinskymy-viyskovymy-sela-na-donbasi-zaperechyly-v-shtabi-oos.html

Ракурс

Село Старомар’ївка у «сірій» зоні на Донбасі не захоплювали українські військовослужбовці.

Штаб операції Об'єднаних сил заперечив інформацію про захоплення Збройними силами населеного пункту, що розташований у «сірій» зоні на Донбасі. Військові назвали це черговою спробою Росії звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування. Позиції українських військових залишаються незмінними. Про це йдеться в заяві на сторінці прес-центру штабу ООС у Facebook.

Сьогодні у соціальних мережах поширилася інформація про ніби то захоплення українськими військовослужбовцями міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що неподалік населеного пункту Гранітне. Командування Об'єднаних сил заявляє, що ця інформація є неправдивою, — йдеться в заяві.



В штабі наголосили, що саме на цій території бойовики ОРДЛО, ігноруючи домовленості, що були досягнуті в Тристоронній контактній групі, відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Зараз військовослужбовці ООС контролюють ситуацію.

Нагадаємо, 26 жовтня спочатку українські ЗМІ, а потім і українські медіа повідомили, що Збройні сили України повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка у «сірій зоні» Донецької області. Зазначалося, що українські військові зайшли в населений пункт ввечері 25 жовтня і закріпились там.