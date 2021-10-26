Український військовий загинув під обстрілами на Донбасі. Фото: Фокус

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Ракурс

Війна на Донбасі не припиняється — російській окупанти та кремлівські найманці продовжують порушувати мінські домовленості.

З початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Агресор не цурався застосовувати зброю, яка заборонена мінськими домовленостями. Про це 26 жовтня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

З артилерії калібру 122 мм бойовики стріляли біля Гранітного та в бік Кримського, а в районі Новозванівки гатили з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неподалік Троїцького фіксувався вогонь противника з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Павлополя бойовики ОРДЛО скинули з безпілотників постріли ВОГ-17.

Внаслідок обстрілів загинув один український військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один дістав поранення. Пораненого бійця евакуювали до госпіталю. Медики кажуть, що стан його здоров’я задовільний.

В штабі ООС запевнили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Рубежі підрозділів ЗСУ залишилися незмінними.

Нагадаємо, Одеська 28-ма окрема механізована бригада у Фейсбук виклала ролик про свою роботу на лінії зіткнення. На відео показано, як Збройні сили України ведуть вогонь у відповідь на обстріли з боку російсько-окупаційних формувань на Донбасі.