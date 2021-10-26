Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибух зруйнував дитсадочок під Києвом, фото - ДСНС

Під Києвом вибухнув дитсадок (ФОТО)

26 жов 2021, 17:34
999

Вибух газу стався в дитячому садочку на Обухівщині під Києвом. У селі Кодаки Васильківської громади 26 жовтня близько 15.00 стався вибух побутового газу.

Як виявилося сьогодні працівники газового господарства зняли пломби на газових лічильниках та почали опалювати приміщення дитсадка «Вербиченька» газом. В ДСНС повідомили, що причину вибуху газу у приміщенні котельні та харчоблоці наразі встановлюють працівники АТ «Київоблгаз».

На місце події приїжджали 10 рятувальників двох караулів ДСНС.

Вибух зруйнував дитсадочок під Києвом, фото - ДСНС

Вибух зруйнував дитсадочок під Києвом, фото - ДСНС

Вибух зруйнував дитсадочок під Києвом, фото - ДСНС

Відомо, що жертв та потерпілих немає. Приміщення садочку зазнало значних пошкоджень. Вибух зруйнував стіни харчоблоку та перекриття.


Вибух зруйнував дитсадочок під Києвом, фото - ДСНС

Раніше ми повідомляли, що вибух під Києвом призвів до масштабної пожежі, також є постраждалі. Інцидент трапився 21 червня у селі Білогородка Бучанського району. Вогонь зруйнував частину будинку, вигоріли сім квартир та частина даху. Пожежники евакуювали 40 жителів п’ятиповерхівки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів