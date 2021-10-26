Вибух зруйнував дитсадочок під Києвом, фото - ДСНС

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Вибух газу стався в дитячому садочку на Обухівщині під Києвом. У селі Кодаки Васильківської громади 26 жовтня близько 15.00 стався вибух побутового газу.

Як виявилося сьогодні працівники газового господарства зняли пломби на газових лічильниках та почали опалювати приміщення дитсадка «Вербиченька» газом. В ДСНС повідомили, що причину вибуху газу у приміщенні котельні та харчоблоці наразі встановлюють працівники АТ «Київоблгаз».

На місце події приїжджали 10 рятувальників двох караулів ДСНС.

Відомо, що жертв та потерпілих немає. Приміщення садочку зазнало значних пошкоджень. Вибух зруйнував стіни харчоблоку та перекриття.

Раніше ми повідомляли, що вибух під Києвом призвів до масштабної пожежі, також є постраждалі. Інцидент трапився 21 червня у селі Білогородка Бучанського району. Вогонь зруйнував частину будинку, вигоріли сім квартир та частина даху. Пожежники евакуювали 40 жителів п’ятиповерхівки.