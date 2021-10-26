Под Киевом взорвался детсад, фото - ГСЧС

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Ракурс

Взрыв газа произошел в детском саду на Обуховщине под Киевом. В селе Кодаки Васильковской общины 26 октября около 15.00 произошел взрыв бытового газа.

Как оказалось, сегодня работники газового хозяйства сняли пломбы на газовых счетчиках и начали отапливать помещение детсада «Вербиченька» газом. В ГСЧС сообщили, что причину взрыва газа в помещении котельной и пищеблоке устанавливают работники АО «Киевоблгаз».

На место происшествия приезжали 10 спасателей двух караулов ГСЧС.

Известно, что жертв и потерпевших нет. Помещение сада получило значительные повреждения. Взрыв разрушил стены пищеблока и перекрытия.

Ранее мы сообщали, что взрыв под Киевом привел к масштабному пожару. Инцидент произошел 21 июня в селе Белогородка Бучанского района. Огонь разрушил часть здания, выгорели как минимум семь квартир и часть крыши. Пожарные эвакуировали 40 жителей пятиэтажки.