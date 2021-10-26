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Украинский военный погиб под обстрелами на Донбассе. Фото: Фокус

Обострение на Донбассе — украинский военный погиб под обстрелами

26 окт 2021, 17:43
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Война на Донбассе не прекращается — российской оккупанты и кремлевские наемники продолжают нарушать минские договоренности.

С начала суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня. Агрессор не чурался применять оружие, которое запрещено минскими договоренностями. Об этом 26 октября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Из артиллерии калибра 122 мм боевики стреляли возле Гранитного и в сторону Крымского, а в районе Новозвановки били из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку от Троицкого фиксировался огонь противника из противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Павлополя боевики ОРДЛО сбросили с беспилотников выстрелы ВОГ-17.

В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий Объединенных сил, еще один получил ранение. Раненого бойца эвакуировали в госпиталь. Медики говорят, что состояние его здоровья удовлетворительное.


В штабе ООС заверили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. Рубежи подразделений ВСУ остались неизменными.

Напомним, Одесская 28-я отдельная механизированная бригада в Фейсбук выложила ролик о своей работе на линии соприкосновения. На видео показано, как Вооруженные силы Украины ведут огонь в ответ на обстрелы со стороны российско-оккупационных формирований на Донбассе.

Источник: Ракурс


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