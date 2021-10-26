Холод гальмує розвиток розсіяного склерозу. Фото: sovetnews.com

https://racurs.ua/ua/n162177-nyzki-temperatury-galmuut-rozvytok-sklerozu.html

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Позитивний вплив холоду на склероз виявили вчені зі Швейцарії.

Ця хвороба вражає центральну нервову систему. У більшості випадків вона завдає удару по опорно-руховому апарату. В особливо важких випадках у людини стрімко погіршується зір, ноги й руки слабшають, можуть початися проблеми з диханням. Але вчені з’ясували, що холод гальмує розвиток розсіяного склерозу. Про це пише американський медичний журнал Cell Metabolism.

За словами одного з авторів дослідження Мірко Трайковскі, науковці вирішили знизити імунітет за рахунок витрати енергії самого організму. Для перевірки своєї гіпотези вони провели експеримент на мишах й взяли гризунів з розсіяним склерозом. У ході дослідів температуру навколишнього середовища поступово знижували до 10° за Цельсієм.

Спочатку миші продовжували підтримувати власну температуру тіла, але через кілька днів дослідники з’ясували, що тяжкість хвороби різко знизилася. Також зменшилися порушення в опорно-руховому апараті.

Науковці пояснюють, що при підтримці організмом необхідної температури тіла знижується імунітет, а при аутоімунних розладах імунітет не розпізнає своїх та чужих клітин, і тому знищує все. Виявилося, що холод послабив цю захисну функцію імунітету, тим самим призупинив розвиток симптомів розсіяного склерозу.

Вчені припускають, що ці дані допоможуть при лікуванні інших імунних захворювань.

Нагадаємо, науковці встановили, що «Альцгеймерівський» ген APOE4, покращує пам’ять у людей з хворобою Альцгельмера.

Джерело: Cell Metabolism