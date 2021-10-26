Дитина померла від невстановленої хвороби на Одещині. Фото: М. Марусенко

https://racurs.ua/ua/n162176-dytyna-pomerla-vid-nevstanovlenoyi-hvoroby-na-odeschyni.html

Ракурс

П’ятирічна дитина померла в Одеській області від невідомого респіраторного захворювання.

Трагедія трапилася в сім’ї, яка проживає в селі Долинське Ренійської громади. Дівчинка відвідувала місцевий ясла-садок «Ромашка». Влада закрила дитсадок після смерті дитини. Роботу закладу організують дистанційно. Респіраторне захворювання невідомого походження підтвердили в Центральній міській лікарні Ренійської міськради. Про це повідомляється в протоколі місцевої комісії з ТЕБ і НС, засідання якої відбулося 25 жовтня.

Як пише «Суспільне» із посиланням на джерела в ЦРЛ, дитина померла у кареті швидкої допомоги. У поліції зазначили, що мати дитини також у тяжкому стані. Правоохоронці не виключають, що вона чимось отруїлася.

За інформацією місцевого сайту «Рені-Одеса», загибла дівчинка жила в хорошій сім’ї. Симптоми хвороби проявилися в минулі вихідні. Зазначається, що все сталося так швидко, що батьки не встигли звернутися за меддопомогою. У сім’ї є ще двоє дітей: старші брати дівчинки навчаються у 10 і 11-му класах. Зазначається, що дівчинка могла померти від пневмонії.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині в півторарічної дитини виявили поліомієліт. Згодом в МОЗ заявили, що невакцинованих від цього захворювання дітей не допускатимуть до навчання.

Джерела: «Рені-Одеса», «Суспільне»