Ребенок умер от неустановленной болезни в Одесской области. Фото: М. Марусенко

https://racurs.ua/n162176-rebenok-umer-ot-neustanovlennoy-bolezni-v-odesskoy-oblasti.html

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Пятилетний ребенок умер в Одесской области от неизвестного респираторного заболевания.

Трагедия случилась в семье, проживающей в селе Долинское Ренийской общины. Девочка посещала местный ясли-садик «Ромашка». Власти закрыли детсад после смерти ребенка. Работу заведения организуют дистанционно. Респираторное заболевание неизвестного происхождения подтвердили в Центральной городской больнице Ренийского горсовета. Об этом сообщается в протоколе местной комиссии по ТЭБ и ЧС, заседание которой состоялось 25 октября.

Как пишет «Общественное» со ссылкой на источники в ЦРБ, ребенок умер в карете скорой помощи. В полиции отметили, что мать ребенка также в тяжелом состоянии. Правоохранители не исключают, что она чем-то отравилась.

По информации местного сайта «Рени-Одесса», погибшая девочка жила в благополучной семье. Отмечается, что все произошло так быстро, что родители не успели обратиться за медпомощью. В семье есть еще два ребенка: старшие братья девочки учатся в 10 и 11-м классах. Отмечается, что девочка могла умереть от пневмонии.

Напомним, недавно на Ровенщине у полуторагодовалого ребенка обнаружили полиомиелит. Впоследствии в Минздраве заявили, что невакцинированных от этого заболевания детей не будут допускать к обучению.

Источники: «Рени-Одесса», «Общественное»