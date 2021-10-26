Холод тормозит развитие рассеянного склероза. Фото: sovetnews.com

https://racurs.ua/n162177-nizkie-temperatury-tormozyat-razvitie-skleroza.html

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Положительное влияние холода на склероз обнаружили ученые из Швейцарии.

Эта болезнь поражает центральную нервную систему. В большинстве случаев она наносит удар по опорно-двигательному аппарату. В особо тяжелых случаях у человека стремительно ухудшается зрение, ноги и руки слабеют, могут начаться проблемы с дыханием. Но ученые выяснили, что холод тормозит развитие рассеянного склероза. Об этом пишет американский медицинский журнал Cell Metabolism.

По словам одного из авторов исследования Мирко Трайковски, ученые решили снизить иммунитет за счет расхода энергии самого организма. Для проверки своей гипотезы они провели эксперимент на мышах и взяли грызунов с рассеянным склерозом. В ходе опытов температуру окружающей среды постепенно снижали до 10° по Цельсию.

Сначала мыши продолжали поддерживать собственную температуру тела, но через несколько дней исследователи выяснили, что тяжесть болезни резко снизилась. Также уменьшились нарушения в опорно-двигательном аппарате.

Ученые объясняют, что при поддержке организмом необходимой температуры тела снижается иммунитет, а при аутоиммунных расстройствах иммунитет не распознает своих и чужих клеток, и поэтому уничтожает все. Оказалось, что холод ослабил эту защитную функцию иммунитета, тем самым приостановил развитие симптомов рассеянного склероза.

Ученые предполагают, что эти данные помогут при лечении других иммунных заболеваний.

Напомним, ученые установили, что «альцгеймеровский» ген APOE4 улучшает память у людей с болезнью Альцгельмера.

Источник: Cell Metabolism