Штаб ООС опроверг взятие села на Донбассе. Фото: УП

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Ракурс

Село Старомарьевка в «серой» зоне на Донбассе не захватывали украинские военнослужащие.

Штаб операции Объединенных сил опроверг информацию о захвате вооруженными силами населенного пункта, расположенного в «серой» зоне на Донбассе. Военные назвали это очередной попыткой России обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Позиции украинских военных остаются неизменными. Об этом говорится в заявлении на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что недалеко от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация является ложной, — говорится в заявлении.



В штабе подчеркнули, что именно на этой территории боевики ОРДЛО, игнорируя договоренности, которые были достигнуты в Трехсторонней контактной группе, открывали огонь по позициям ВСУ. Сейчас военнослужащие ООС контролируют ситуацию.

Напомним, 26 октября сначала сепаратистские СМИ, а затем и украинские медиа сообщили, что Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в «серой зоне» Донецкой области. Отмечалось, что украинские военные зашли в населенный пункт вечером 25 октября и закрепились там.