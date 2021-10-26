НАПК взялось за нардепа от «Европейской солидарности». Фото: bigkyiv.com.ua

https://racurs.ua/n162179-napk-vzyalos-za-zvezdu-partii-poroshenko-dokument.html

Ракурс

Декларацию народного депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко проверят.

За нардепа партии Порошенко взялось Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Правительственный орган заинтересовала программа «Гончаренко рулит», которая выходит на «5 канале». Об этом 26 октября парламентарий сообщил в Telegram.

Из Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции пришло письмо, где они сообщают о проверке моей декларации. Но более всего их интересует программа «Гончаренко рулит» и авто, на котором мы проводим запись шоу, — говорится в сообщении.

Парламентарий отметил, что ведомство просит предоставить сведения о марке и модели автомобиля, а также соответствующие документы в отношении него в течение 10 дней.

Гончаренко удивляется, почему НАПК взялось за проверку лишь сейчас, поскольку передача выходит на канале Порошенко уже почти два года. Проверку декларации депутат связывает с Банковой. Нардеп уверен, что к этому приложил руку глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило проверку декларации президента Владимира Зеленского после выхода расследования Pandora Papers об офшорных операциях его компаний. Результаты обещают обнародовать через несколько дней.