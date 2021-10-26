Украинский беспилотник Bayraktar уничтожил цель на Донбассе. Фото: 24 канал

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Ракурс

Ударные средневысотные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 впервые применили на Донбассе.

Боевой дрон задействовали для уничтожения артиллерии пророссийских боевиков, которые обстреляли из пушек село Гранитное в Донецкой области. После этого оккупанты заявили о якобы захвате Вооруженными силами Украины села Старомарьевка. Об этом 26 октября сообщил волонтер Роман Доник на собственном канале в YouTube.

По его словам, для работы с расстояния более 15 км решили использовать именно «Байрактар». Обычными средствами обнаружить цель не смогли, потому что она была слишком далеко. Кроме того, враг начал массированные обстрелы позиций ВСУ из артиллерии.

Доник опубликовал видео уничтожения вражеской артиллерийской установки. На карах видно, как ракета уничтожила пушку, а остальные артиллеристы противника скрылись.

В ответ для сохранения жизни воинов и гражданского населения, поднят БПЛА «Байрактар», была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка. На эту минуту. Расчеты остальных удрали. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу. Доверяйте ВСУ, — написал волонтер.



Напомним, в июле украинские беспилотники типа Bayraktar TB2 турецкого производства начали патрулировать воздушное пространство над Черным морем.