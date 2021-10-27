Євробляхерам нагадали про кінцевий термін пільгового розмитнення

Євробляхер. Фото: ЕП

https://racurs.ua/ua/n162199-ievroblyaheram-nagadaly-pro-kincevyy-termin-pilgovogo-rozmytnennya.html

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Розмитнення авто в Україні здійснюватиметься за спрощеною процедурою лише до наступного місяця.

Скористатися пільговим митним оформлення та оподаткуванням авто «на єврономерах» можна тільки до 10 листопада 2021 року. Про це йдеться у телеграм-каналі Держмитниці.

Нагадуємо, що скористатися спрощеним митним оформленням та оподаткуванням авто «на єврономерах» згідно із законами України № 1402-ІХ та № 1403-ІХ можна до 10 листопада 2021 року, — йдеться в повідомленні.

Але учасники бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року), можуть скористатися цими спрощеннями до 8 лютого 2022.

Митники повідомляють, що станом на 25 жовтня вже оформлено майже 60 тис. автівок «на єврономерах». До бюджету сплачено суму понад 2 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розмитнення «євроблях» за ціною до 1 тис. євро попередньо дозволила Верховна Рада.