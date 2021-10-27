На Закарпатті зареєстрували землетрус магнітудою 3,1 бала

Землетрус знову зареєстрували в Україні. Цього разу потрусило Закарпаття. Тут науковці зареєстрували землетрус магнітудою 3,1 бала.

Епіцентр землетрусу спеціалісти зареєстрували о 04.44 поблизу міста Виноградів. За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних.

Природну стихію на Закарпатті 27 жовтня виявили спеціалісти Головного центру спеціального контролю. Вони зареєстрували землетрус на глибині 7 км.

Такі коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

У 2021 році це не перший землетрус у Карпатах, Прикарпатті і Закарпатті. 23 січня та 25 липня 2020 року Закарпаття трусило з магнітудами 3 та 1,9 відповідно. А 18 жовтня 2021 року у селі Бадалово Берегівського району магнітуда підземних поштовхів склала 2,5 за шкалою Ріхтера.

У 2021 році у Богородчанському районі Івано-Франківської області зареєстровано землетруси 13 липня та 12 жовтня з магнітудами 2,3 та 2,0 відповідно.