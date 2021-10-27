Сову, що ховалася від учених 150 років, побачили в лісах Африки. Фото: iStock

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Ракурс

Сову, яку в дикій природі фахівці не бачили близько 150 років, виявили у лісах Гани.

Смугастий пугач (Otus capnodes) мешкає в Західній та Центральній Африці. Цей вид було відкрито ще в 1872 році. Про це повідомляє сайт Імперського коледжу Лондона.

Вченим вистачило 10−15 секунд та зробити фотографії, що підтверджують проживання смугастого пугача в тропічному лісі. Прикметами хижака є характерні чорні очі, жовтий дзьоб та великі розміри.

Сова була настільки велика, що спочатку ми подумали, що це орел. На щастя, вона сиділа на невисокій гілці, і, коли ми підняли бінокль, у нас відвисли щелепи. У тропічних лісах Африки немає іншої сови, — розповів керівник експедиції Джозеф Тобіас.

Досі у розпорядженні орнітологів були лише зернисті зображення птаха, який жив у неволі в зоопарку Антверпена (вони були зроблені в 1975 році).

Крім того, існує фото 2005 року з Конго, але його якість настільки низька, що неможливо визначити, чи справді на ньому зображений смугастий пугач.

За оцінками фахівців, чисельність смугастих пугачів становить 1500−7000 особин. Ймовірно, вона швидко скорочується, оскільки тропічні ліси Африки зникають через дії лісорубів та сільське господарство. Міжнародний союз охорони природи надав смугастим пугачам статус вразливого виду.