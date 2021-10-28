Місце вбивства. Фото: Дмитро Живицький у Facebook

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Ракурс

Вбивство активіста «Правого сектора» сталося у Сумах ввечері 27 жовтня.

Невідомий застрелив Олександра Іваніну. Чоловіка вбили на очах його дружини біля під’їзду будинку, в якому він проживав. Про це повідомили голова Сумської ОДА Дмитро Живицький та керівник Сумської організації «Правий сектор» Сергій Супрун у Facebook.

Вбито Олександра Іваніну — активіста національно-визвольного руху «Правий сектор» Сумщини. Застрелено біля під’їзду власного будинку у присутності дружини, — йдеться в повідомленні Супруна.

У коментарі «Суспільному» Супрун зазначив, що близько 21.00 Олександр разом із дружиною Анею під’їхали на машині до свого під’їзду. Чоловік вийшов з автомобіля та відчинив багажник, щоб забрати речі. В цей час на лавці неподалік сидів невідомий.

Один зі свідків побачив, як чоловік дістав зброю та кілька разів вистрілив в активіста. Супрун не виключає, що убивство пов’язане з його антикримінальною діяльністю, бо загиблий висвітлював діяльність певних осіб.

Як зазначив речник Головного управління Національної поліції Сумської області Володимир Крупецьких, правоохоронці отримали виклик о 21.10. Представник НПУ уточнив, що загиблий — чоловік 1992 року народження. На місці злочину працюють правоохоронці. Попередньо встановлено, що активіст загинув внаслідок вогнепального поранення.

Напередодні своєї смерті Іваніна прийшов на засідання міськради Сум і критикував місцевих депутатів та маршрутних перевізників. Активіст висловив обурення, що ціни на проїзд високі, а якість обслуговування — низька. Іваніна заявив, що на дорогах міста зупинятимуть маршрутки, які порушують критерії, яким повинні відповідати цей громадський транспорт.

Нагадаємо, 2 жовтня в Чернігові група підлітків напала на поліцейських, які були в цивільному одязі. Внаслідок побиття помер один правоохоронець, ще одного госпіталізували.

Джерело: «Суспільне»