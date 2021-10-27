Суд у Нідерландах вирішив повернути скіфське золото України, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n162232-zoloto-skifiv-rosiya-pogrojuie-niderlandskym-muzeyam.html

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РФ погрожує нідерландським музеям припиненням співпраці після рішення Амстердамського суду від 26 жовтня, який після семи років розгляду справи ухвалив передати Україні колекцію з кримського музею, котру ще до окупації півострова Росією вивезли на виставку до Нідерландів і досі не повернули в Україну.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ з цього питання, опублікованій на сайті відомства.

Країна-окупант ставить під сумнів об'єктивність рішення суду, стверджуючи, що судді нібито керувалися «виключно політичними мотивами».

Голландські судді повністю проігнорували той незаперечний факт, що «скіфське золото» є культурно-історичною спадщиною народів Кримського півострова, на якій було виявлено ці артефакти і який ніколи не залишали, — вважають у МЗС РФ.



Вердикт Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн та ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, в тому числі між Росією та Нідерландами, — заявили у відомстві.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама у своєму рішенні керувався тим, що вказані пам’ятки хоча й походять з Криму, але є «частиною спадщини України після того, як вона стала незалежною у 1991 році».