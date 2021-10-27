Суд в Нидерландах решил вернуть скифское золото Украины, фото: «Думская»

https://racurs.ua/n162232-zoloto-skifov-rossiya-ugrojaet-niderlandskim-muzeyam.html

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РФ угрожает нидерландским музеям прекращением сотрудничества после решения Амстердамского суда от 26 октября, после семи лет рассмотрения дела принявшего решение передать Украине коллекцию из крымского музея, которую еще до оккупации полуострова Россией вывезли на выставку в Нидерланды и до сих пор не вернули в Украину.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ по этому вопросу, опубликованном на сайте ведомства.

Страна-оккупант подвергает сомнению объективность решения суда, утверждая, что судьи якобы руководствовались «исключительно политическими мотивами».

Голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что «скифское золото» является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали, — считают в МИД РФ.



Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в т. ч. между Россией и Нидерландами, — заявили в ведомстве.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама в своем решении руководствовался тем, что указанные памятки хотя и происходят из Крыма, но являются «частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году».