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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

Когда следует вызвать «скорую» при COVID-19, рассказали в Минздраве

27 окт 2021, 22:28
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Высокая температура при заболевании коронавирусной болезнью COVID-19 не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи.

Об этом во время брифинга, опубликованном на Youtube-канале Министерства здравоохранения, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Высокая температура сама по себе не является основанием для вызова бригады экстренной медицинской помощи, — подчеркнул Кузин.

Главный санитарный врач призывает вызвать «скорую» только при наличии конкретных симптомов:

  • боли в грудной клетке;
  • признаков дыхательной недостаточности;
  • сатурации менее 92%.

Вызывать врачей без достаточных на то симптомов во время пандемии — это значит забрать возможность спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи, — подчеркнул чиновник.


Кузин отметил, что за минувшие сутки, 26 октября, количество вызовов «скорой» достигло 55 тыс. и каждый день это количество только растет.

Источник: Ракурс


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