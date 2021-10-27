Когда следует вызвать «скорую» при COVID-19, рассказали в Минздраве

Когда следует вызвать «скорую» при COVID-19, рассказали в Минздравеhttps://racurs.ua/n162231-kogda-sleduet-vyzvat-skoruu-pri-covid-19-rasskazali-v-minzdrave.htmlРакурс
Высокая температура при заболевании коронавирусной болезнью COVID-19 не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи.
Об этом во время брифинга, опубликованном на Youtube-канале Министерства здравоохранения, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Высокая температура сама по себе не является основанием для вызова бригады экстренной медицинской помощи, — подчеркнул Кузин.
Главный санитарный врач призывает вызвать «скорую» только при наличии конкретных симптомов:
- боли в грудной клетке;
- признаков дыхательной недостаточности;
- сатурации менее 92%.
Вызывать врачей без достаточных на то симптомов во время пандемии — это значит забрать возможность спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи, — подчеркнул чиновник.
Кузин отметил, что за минувшие сутки, 26 октября, количество вызовов «скорой» достигло 55 тыс. и каждый день это количество только растет.