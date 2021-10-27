Коли слід викликати «швидку» при COVID-19, розповіли у МОЗ

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n162231-koly-slid-vyklykaty-shvydku-pry-covid-19-rozpovily-u-moz.html

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Висока температура при захворюванні на коронавірусну хворобу COVID-19 не є підставою для виклику екстреної бригади медичної допомоги.

Про це під час брифінгу опублікованому на Youtube-каналі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Висока температура сама по собі не є підставою для виклику бригади екстреної медичної допомоги, — наголосив Кузін.

Головний санітарний лікар закликає викликати «швидку» лише при наявності конкретних симптомів:

болі в грудній клітці;

ознак дихальної недостатності;

сатурації менше 92%.

Викликати лікарів без достатніх на те симптомів у час пандемії — це означає забрати можливість врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги, — наголосив чиновник.



Кузін зазначив, що за минулу добу, 26 жовтня, кількість викликів «швидкої» сягнула 55 тис. і кожного дня ця кількість лише зростає.