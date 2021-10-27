Книгу, яку намагався заборонити Медведчук, визнали найзнаковішою Незалежності

Віктор Медведчук, фото: «Київ.Медіа»

https://racurs.ua/ua/n162230-knygu-yaku-namagavsya-zaboronyty-medvedchuk-vyznaly-nayznakovishou-nezalejnosti.html

Ракурс

«Справа Василя Стуса» — резонансна книга історика Вахтанга Кіпіані, розповсюдження якої через суд намагався заборонити проросійський політик Віктор Медведчук — зайняла перше місце у голосуванні проекту «30 знакових книжок нашої Незалежності».

Проект зібрав 267 тис. 815 голосів, які віддали 34 тис. 797 українців за період голосування — з 15 вересня до 15 жовтня, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на дані, озвучені директором українського інституту книги Олександрою Коваль під час оголошення результатів голосування.

Найбільше голосів набрали такі книжки:

«Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані (видавництво Vivat, 2019 рік) — 9 тис. 535;

«Триста поезій» та «Записки українського самашедшого» Ліни Костенко (видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га», 2012 та 2010 роки) — 8тис. 233 та 8 тис. 86 голосів відповідно;

«Чорний ворон» Василя Шкляра (видавництво «Клуб сімейного дозвілля», 2009 року) — 6 тис. 732 голосів;

«Абетка» Івана Малковича (видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га», 1999 рік) — 6 тис. 343 голосів;

«Україна. Історія» Ореста Субтельного (видавництво «Либідь», 1991 рік);

«Солодка Даруся» Марії Матіос (видавництво «Піраміда», 2004 рік);

«Ворошиловград» Сергія Жадана (видавництво «Фоліо», 2010 рік);

«Століття Якова» Володимира Лиса (видавництво «Клуб сімейного дозвілля», 2010 рік);

«Ukraїner: Країна зсередини» Богдана Логвиненка («Видавництво Старого Лева», 2019 рік).

Коваль зазначила, що за час Незалежності України було видано понад 200 тис. назв книг.

Джерело: «Укрінформ»