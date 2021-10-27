Виктор Медведчук, фото: «Киев.Медиа»

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«Дело Василия Стуса» — резонансная книга историка Вахтанга Кипиани, распространение которой через суд пытался запретить пророссийский политик Виктор Медведчук — заняло первое место в голосовании проекта «30 знаковых книг нашей Независимости».

Проект собрал 267 тыс. 815 голосов, которые отдали 34 тыс. 797 украинцев за период голосования — с 15 сентября по 15 октября, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на данные, озвученные директором украинского института книги Александрой Коваль во время оглашения результатов голосования.

Больше всего голосов набрали следующие книги:

«Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани (издательство Vivat, 2019 год) — 9 тыс. 535;

«Триста стихов» и «Записки украинского самошедшего» Лины Костенко (издательство «А-ба-ба-га-ла-ма-га», 2012 и 2010 годы) — 8тыс. 233 и 8 тыс. 86 голосов соответственно;

«Черный ворон» Василия Шкляра (издательство «Клуб семейного досуга», 2009) — 6 тыс. 732 голосов;

«Азбука» Ивана Малковича (издательство «А-ба-ба-га-ла-ма-га», 1999 год) — 6 тыс. 343 голосов;

«Украина. История» Ореста Субтельного (издательство «Лыбидь», 1991 год);

«Сладкая Даруся» Марии Матиос (издательство «Пирамида», 2004 год);

«Ворошиловград» Сергея Жадана (издательство «Фолио», 2010 год);

«Век Якова» Владимира Лыса (издательство «Клуб семейного досуга», 2010 год);

«Украина: Страна изнутри» Богдана Логвиненко («Издательство Старого Льва», 2019 год).

Коваль отметила, что за время Независимости Украины были изданы более 200 тыс. названий книг.

Источник: «Укринформ»