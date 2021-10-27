Михаил Саакашвили, фото: Liga.NET

https://racurs.ua/n162229-saakashvili-v-turme-posetil-ukrainskiy-vrach-detali.html

Ракурс

Михаила Саакашвили, украинского политического деятеля и бывшего президента Грузии, посетил в грузинской тюрьме, где тот голодает уже 27-й день, врач из Украины Максим Парабинис.

Впрочем, по словам медика, провести осмотр Саакашвили ему не разрешили — непосредственно к политику его не пропустили и коммуникация проходила через стеклянный барьер. Об этом сообщает издание «Грузия Online».

Любой человек, который держит голодовку в течение 27 дней, является пациентом, нуждающимся в медицинском наблюдении, — подчеркивает медик.

По словам Парабиниса, отказ Саакашвили от медицинской помощи является методом борьбы. Впрочем, он подчеркивает, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы Саакашвили остался без медицинского контроля.

Я не знаю, как это обеспечить, потому что нужны разные анализы, ему нужно регулярное наблюдение и контроль. Ему нужны дополнительные лекарства для поддержания своего физического здоровья, — подчеркнул медик.

Сам Саакашвили передал письмо из-за решетки, в котором утверждает, что отказывается от какого-либо связанного с голоданием лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований.

Я буду принимать только те лекарства, которые не связаны с голодовкой, пока вы не вернете комнате встреч первоначальный вид, и пока мне не будет дана возможность пользоваться своими процессуальными правами, — говорится в письме.

По словам одного из адвокатов Саакашвили Ники Гварамия, защита экс-президента Грузии выступает против госпитализации политика в больницу при пенитенциарном учреждении, поскольку у нее нет соответствующей лицензии и она вышла из строя.

Он также отметил, что на сегодняшний день функции фельдшеров в медучреждении выполняют заключенные.

Кроме того, один из двух хирургов, который там остался, был задержан во время правления партии Саакашвили «Единое национальное движение».

Мы полностью исключаем перевод Саакашвили в тюремную больницу из соображений безопасности, — подчеркнул Гварамия.

Источник: «Грузия Online»