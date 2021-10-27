Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Михаил Саакашвили. Фото: istock

Моя жизнь под вопросом — Саакашвили рассказал о своем состоянии (ВИДЕО)

27 окт 2021, 14:35
999

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и украинский политический деятель, рассказал о своем самочувствии в тюрьме.

Его посетила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова. Об этом она сообщила в своем Telegram.

По ее словам, Саакашвили слабеет с каждым днем. У него было уже четыре кризиса — два гипертонических и два по крови. Во дворе колонии дежурит реанимационная бригада, которая может произвести переливание крови и массаж сердца, но не может восстановить жизненно важные органы на 27-й день голодовки политика. Также его могут не успеть доставить в больницу.


Денисова отметила, что Михаил Саакашвили не будет переезжать в тюремную больницу, поскольку считает, что это представляет опасность для его жизни. Политик хочет, чтобы его перевезли в частную клинику в случае ухудшения состояния.

Напомним, ранее мы сообщали, что Михаилу Саакашвили совершили переливание крови в тюрьме. Такая медицинская процедура понадобилась политику из-за плохих результатов анализов, вызванных голодовкой.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров