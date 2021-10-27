Михайло Саакашвілі. Фото: istock

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Ракурс

Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії та український політичний діяч, розповів про своє самопочуття у в’язниці.

Його відвідала омбудсмен із прав людини Людина Денісова. Про це вона повідомила у своєму Telegram.

За її словами, Саакашвілі слабшає з кожним днем. У нього було вже чотири кризи — дві гіпертонічні та дві по крові. У дворі колонії чергує реанімаційна бригада, яка може зробити переливання крові та масаж серця, але не може відновити життєво важливі органи на 27-й день голодування політика. Також його можуть не встигнути довезти до лікарні.

Денисова зауважила, що Михайло Саакашвілі не переїжджатиме до тюремної лікарні, оскільки вважає, що це становить небезпеку для його життя. Політик хоче, щоби його перевезли до приватної клініки в разі погіршення стану.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Михайлу Саакашвілі зробили переливання крові у в’язниці. Така медична процедура знадобилася політику через погані результати аналізів, спричинені голодуванням.