Мережі продажу COVID-сертифікатів викрили у двох містах

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Ракурс

Купити підробний COVID-сертифікат українці хочуть замість того, щоб зробити щеплення. Відразу у двох областях правоохоронці викрили незаконні схеми продажу документів.

У Чернігові зловмисники лише за останніх два місяці заробили понад 500 тис. грн на продажі фейкових сертифікатів. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Схему виготовлення підроблених сертифікатів організувала 52-річна власниця туристичного агентства. Вона пропонувала клієнтам придбати сертифікат без проходження вакцинації.

Деякі люди зверталися до цієї компанії лише за підробленими документами, хоч нікуди не збиралися мандрувати.

Вартість одного підробленого сертифіката становила для замовника 250 дол. В середньому за день виготовлялося 20 фальшивих сертифікатів. Гроші в клієнтів брали лише готівкою.

Фігурантка змовилася з чернігівським лікарем та медсестрою, які й вносили відомості про нібито проведену вакцинацію до електронних реєстрів.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютери, печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені COVID-сертифікати.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Порушникам загрожує до шести років за ґратами.

Також схему продажу підробних паспортів вакцинації викрили в Сумах. За даними слідства, житель Сум через один інтернет підшукував охочих отримати свідоцтво без обов’язкового щеплення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Після перерахунку коштів на банківську картку дані цих осіб чоловік передавав медпрацівниці, яка вносила їх в інформаційну систему. За попередніми даними, було підроблено близько 200 свідоцтв, вартість одного становила близько 3 тис. грн.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення медику та фізичній особі про підозру.

«Ракурс» повідомляв, що станом на 25 жовтня порушено понад 800 кримінальних справ через підробні документи про вакцинацію від хвороби. По всій країні працюють мобільні групи з виявлення фальшивих документів.