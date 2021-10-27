Сети продаж COVID-сертификатов разоблачили в двух городах

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Ракурс

Купить поддельный COVID-сертификат украинцы хотят вместо того, чтобы вакцинироваться. Сразу в двух областях правоохранители разоблачили незаконные схемы продажи документов.

В Чернигове злоумышленники только за последние два месяца заработали более 500 тыс. грн на продаже фейковых сертификатов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Схему изготовления поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица туристического агентства. Она предлагала клиентам купить сертификат без прохождения вакцинации.

Некоторые люди обращались в эту компанию только за поддельными документами, хотя никуда не собирались путешествовать.

Стоимость одного поддельного сертификата составила для заказчика 250 долл. В среднем за день производилось 20 фальшивых сертификатов. Деньги у клиентов брали только наличными.

Фигурантка сговорилась с черниговским врачом и медсестрой, которые и вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры.

Правоохранители провели обыски и изъяли компьютеры, печати, копии документов и медицинских деклараций, банковские карты, мобильные телефоны и оформленные COVID-сертификаты.

По этому факту возбуждено уголовное производство, продолжаются следственные действия. Нарушителям грозит до шести лет за решеткой.

Также схему продажи поддельных паспортов вакцинации разоблачили в Сумах. По данным следствия, житель Сум через один интернет подыскивал желающих получить свидетельство без обязательной прививки. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

После пересчета средств на банковскую карту данные этих лиц мужчина передавал медработнице, которая вносила их в информационную систему. По предварительным данным, было подделано около 200 свидетельств, стоимость одного составила около 3 тыс. грн.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщения медику и физическому лицу о подозрении.

«Ракурс» сообщал, что по состоянию на 25 октября возбуждено больше 800 уголовных дел из-за поддельных документов о вакцинации от болезни. По всей стране работают мобильные группы по выявлению фальшивых документов.