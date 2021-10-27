Михайло Саакашвілі, фото: Liga.NET

https://racurs.ua/ua/n162229-saakashvili-u-v-yaznyci-vidvidav-ukrayinskyy-likar-detali.html

Ракурс

Михайла Саакашвілі, українського політичного діяча та колишнього президента Грузії, відвідав у грузинській в’язниці, де той голодує вже 27-й день, лікар з України Максим Парабиніс.

Втім, за словами медика, провести огляд Саакашвілі йому не дозволили — безпосередньо до політика його не пропустили і комунікація відбувалася через скляний бар'єр. Про це повідомляє видання «Грузія Online».

Будь-яка людина, яка тримає голодування протягом 27 днів, є пацієнтом, який потребує медичного спостереження, — наголошує медик.

За словами Парабиніса, відмова Саакашвілі від медичної допомоги є методом боротьби. Втім, він наголошує, що за жодних обставин не можна допускати, щоб Саакашвілі залишився без медичного контролю.

Я не знаю, як це забезпечити, бо потрібні різні аналізи, йому потрібне регулярне спостереження та контроль. Йому потрібні додаткові ліки підтримки свого фізичного здоров’я, — наголосив медик.

Сам Саакашвілі передав листа з-за ґрат, в якому стверджує, що відмовляється від будь-якого пов’язаного з голодуванням лікування, аналізів, послуг бригади реанімобіля та обстежень.

Я прийматиму лише ті ліки, які не пов’язані з голодуванням, поки ви не повернете кімнаті зустрічей початковий вигляд, і поки мені не буде надано можливість користуватися своїми процесуальними правами, — йдеться у листі.

За словами одного з адвокатів Саакашвілі Нікі Гварамія, захист екс-президента Грузії виступає проти госпіталізації політика до лікарні при пенітенціарній установі, оскільки вона не має відповідної ліцензії і вийшла з ладу.

Він також зазначив, що на сьогодні функції фельдшерів у медзакладі виконують ув’язнені.

Крім того, одного з двох хірургів, який там залишився, було затримано під час правління партії Саакашвілі «Єдиний національний рух».

Ми повністю виключаємо переведення Саакашвілі до тюремної лікарні з міркувань безпеки, — наголосив Гварамія.

Джерело: «Грузія Online»