У більшості регіонів України очікується сонячна погода, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n162228-sonyachna-pogoda-v-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-na-28-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 28 жовтня буде досить комфортною та сонячною, у зв’язку з перебуванням території країни в полі підвищеного тиску.

У більшості регіонів країни опади не очікуються, мінлива хмарність. Лише вдень в північно-східних областях місцями можливий невеликий дощ. Про це повідомляє Gismeteo.

Крім того, на заході країни вночі та вранці подекуди можливий туман.

Погода в Києві 28 жовтня буде без опадів вночі, вдень можливий невеликий дощ, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +3…+5°, вдень — піднімуться до +11…+13°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде ясною, без опадів. Вночі температура повітря становитиме +2…+4°, вдень — +13…+15°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі також буде ясною, без опадів. Термометри вночі покажуть +2…+4°, вдень — +14…+16°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові буде без опадів вночі, вдень можливий невеликий дощ. Синоптики прогнозують температуру повітря +0…+2° вночі та 10…+12° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 28 жовтня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.