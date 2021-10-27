Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
У більшості регіонів України очікується сонячна погода, фото: «Ракурс»

Сонячна погода в більшості регіонів — погода в Україні на 28 жовтня (КАРТА)

27 жов 2021, 20:35
999

Погода в Україні 28 жовтня буде досить комфортною та сонячною, у зв’язку з перебуванням території країни в полі підвищеного тиску.

У більшості регіонів країни опади не очікуються, мінлива хмарність. Лише вдень в північно-східних областях місцями можливий невеликий дощ. Про це повідомляє Gismeteo.

Крім того, на заході країни вночі та вранці подекуди можливий туман.

Температура повітря в Європі о 15:00 28 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Києві 28 жовтня буде без опадів вночі, вдень можливий невеликий дощ, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +3…+5°, вдень — піднімуться до +11…+13°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода у Києві 28 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Львові буде ясною, без опадів. Вночі температура повітря становитиме +2…+4°, вдень — +13…+15°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові 28 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі також буде ясною, без опадів. Термометри вночі покажуть +2…+4°, вдень — +14…+16°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі 28 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Харкові буде без опадів вночі, вдень можливий невеликий дощ. Синоптики прогнозують температуру повітря +0…+2° вночі та 10…+12° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові 28 жовтня, дані: Gismeteo


Геомагнітний стан у Києві 28 жовтня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів