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В большинстве регионов Украины ожидается солнечная погода, фото: «Ракурс»

Солнечная погода в большинстве регионов — погода в Украине на 28 октября (КАРТА)

27 окт 2021, 20:35
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Погода в Украине 28 октября будет достаточно комфортной и солнечной в связи с пребыванием территории страны в поле повышенного давления.

В большинстве регионов страны осадки не ожидаются, переменная облачность. Лишь днем в северо-восточных областях местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщает Gismeteo.

Кроме того, на западе страны ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха в Европе в 15:00 28 октября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 28 октября будет без осадков ночью, днем возможен небольшой дождь, переменная облачность. Столбики термометров ночью опустятся до +3…+5°, днем — поднимутся до +11…+13°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 28 октября, данные: Gismeteo

Погода во Львове будет ясной, без осадков. Ночью температура воздуха будет +2…+4°, днем — +13…+15°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове 28 октября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе также будет ясной, без осадков. Термометры ночью покажут +2…+4°, днем — +14…+16°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе 28 октября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +0…+2° ночью и 10…+12° днем. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 28 октября, данные: Gismeteo


Геомагнитная обстановка в Киеве 28 октября будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


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