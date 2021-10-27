В Украине 28 октября отмечают День освобождения от фашистских захватчиков, фото: Винницкая ОГА

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28 октября каждый год отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Этот праздник был введен в 2009 году указом тогдашнего президента Виктора Ющенко «в целях всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во Второй мировой войне».

В этот день традиционно чтят память воинов, погибших в боях за освобождение Украины, и населения, пострадавшего от действий оккупантов.

Боевые действия на территории Украины завершились 28 октября 1944 года, когда советские войска вышли на современную границу нашего государства.

По подсчетам историков, в ходе боевых действий территории Украины погибли около 3 млн советских воинов, были полностью или частично разрушены более 700 городов и 28 тыс. сел, около 10 млн человек остались без крова.

Также на 28 октября выпадает Международный день анимации — международный праздник всех, кто так или иначе причастен к анимации и искусству мультипликации. Эта дата выбрана, поскольку 28 октября 1892 года художник и изобретатель из Франции Эмиль Рено продемонстрировал парижской публике «светящиеся пантонимы» — движущиеся изображения, воспроизведенные на экране, то есть — мультфильмы.

Кроме того, 28 октября отмечается Всемирный день дзюдо. Дзюдо — японское боевое искусство и вид спорта, возникшее на основе дзюдзюцу. Эта дата выбрана, поскольку 28 октября 1860 года родился основатель дзюдо Кано Дзигоро, который сформировал основные правила, принципы тренировок и проведения соревнований.

Праздник появился по инициативе Международной федерации дзюдо для пропаганды ценностей данного вида спорта — уважения, чести, упорства, единства, смелости, честности, самоконтроля, вежливости и искренности.

На сегодняшний день в мире более 20 млн человек занимаются дзюдо.

Православная церковь в этот день чтит память святого Евфимия Солунского, жившего в IX веке в Палестине. Он также основал монашескую общину близ Салоников, восстановив развалины древнего монастыря святого Андрея.

Народные приметы: