Украинский военный погиб на Донбассе

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Война на Донбассе продолжает уносить жизни украинских военных, фото: «Украинская правда»
Украинский военный погиб на Донбассеhttps://racurs.ua/n162226-ukrainskiy-voennyy-pogib-na-donbasse.htmlРакурс
На Донбассе в результате совершенных российско-террористическими войсками погиб украинский военный.
Об этом сегодня, 27 октября, сообщается на странице штаба операции Объединенных сил (ООС) в социальной сети Фэйсбук.
Всего за сегодняшние сутки зафиксировали девять случаев нарушений боевиками договоренностей о прекращении огня:
- вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
- в направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы;
- у Новотошкивского оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия;
- в сторону Новолуганского российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы;
- в районе Лебединского оккупанты вели обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотника совершили сброс неизвестных взрывных устройств.
На вражеские вооруженные провокации наши защитники открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, — подчеркивают в штабе ООС.
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