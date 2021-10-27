Украинский военный погиб на Донбассе

Война на Донбассе продолжает уносить жизни украинских военных, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n162226-ukrainskiy-voennyy-pogib-na-donbasse.html

Ракурс

На Донбассе в результате совершенных российско-террористическими войсками погиб украинский военный.

Об этом сегодня, 27 октября, сообщается на странице штаба операции Объединенных сил (ООС) в социальной сети Фэйсбук.

Всего за сегодняшние сутки зафиксировали девять случаев нарушений боевиками договоренностей о прекращении огня:

вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

в направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы;

у Новотошкивского оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия;

в сторону Новолуганского российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы;

в районе Лебединского оккупанты вели обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотника совершили сброс неизвестных взрывных устройств.