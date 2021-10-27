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Ракурс
Война на Донбассе продолжает уносить жизни украинских военных, фото: «Украинская правда»

Украинский военный погиб на Донбассе

27 окт 2021, 19:32
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На Донбассе в результате совершенных российско-террористическими войсками погиб украинский военный.

Об этом сегодня, 27 октября, сообщается на странице штаба операции Объединенных сил (ООС) в социальной сети Фэйсбук.

Всего за сегодняшние сутки зафиксировали девять случаев нарушений боевиками договоренностей о прекращении огня:


  • вблизи Гранитного оккупанты произвели два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
  • в направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы;
  • у Новотошкивского оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия;
  • в сторону Новолуганского российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы;
  • в районе Лебединского оккупанты вели обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Широкиного враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • возле Гранитного российские наемники с помощью беспилотника совершили сброс неизвестных взрывных устройств.

На вражеские вооруженные провокации наши защитники открывали ответный огонь и подавили огневые точки противника, — подчеркивают в штабе ООС.

Источник: Ракурс


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