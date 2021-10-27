Японская компания A.L.I. Technologies представила ховербайк, скриншот видео

https://racurs.ua/n162225-letauschiy-motocikl-predstavila-yaponskaya-kompaniya-video.html

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Японская компания A.L.I. Technologies представила ховербайк или «летающий мотоцикл».

Это транспортное средство, конструктивно схоже с мотоциклом и способное перемещаться по воздуху, сообщает телеканал NHK.

Аппарат был представлен вчера, 26 октября, на одном из автодромов, где состоялся показательный полет.

Ховербайк оборудован шестью винтами, благодаря которым может парить над землей. Он работает на двигателях внутреннего сгорания и шести электромоторах. Производитель уверяет, что аппарат может совершать полеты продолжительностью до 40 минут.

A.L.I. Technologies уже начали принимать заказы. Стоимость ховербайка составляет 680 тыс. дол.

По всей вероятности, этот аппарат станет первым ховербайком, который будет массово производиться и продаваться в Японии. Однако потенциальным владельцам следует учитывать, что использовать такое транспортное средство на дорогах общего пользования, в частности в Японии, запрещено.

Еще одной областью применения таких аппаратов у A.L.I. Technologies возможность применения ховербайков во время стихийных бедствий.

Источник: NHK